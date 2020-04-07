За сутки в Китае от коронавируса никто не умер

07.04.2020, 5:48, Новости дня

Число умерших в Китае от коронавирусной пневмонии за последние сутки не выросло ни на одного человека, количество прибывших из-за границы заразившихся увеличилось на 32, до 983 человек, сообщил Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Согласно официальным данным властей КНР, за все время распространения вируса в материковой части Китая выздоровели 94,4% инфицированных, в том числе 89 человек поправились за последние сутки. Количество заразившихся с декабря 2019 года составило более 81,7 тыс., официальный показатель смертности от заболевания – 4% (умерли более 3,3 тыс. человек). В стране все еще насчитывается 1 242 инфицированных. Уже ровно месяц показатель ежедневного увеличения числа зараженных колеблется на уровне менее 100 человек, а с 29 марта составляет менее 50, что свидетельствует о стабильном улучшении эпидемиологической ситуации, передает ТАСС.

Местные случаи заражения в Китае почти отсутствуют. Большинство инфицированных прибывает из-за границы. С 28 марта госграница КНР временно закрыта для иностранцев, поэтому почти все приезжающие в страну заболевшие – китайские граждане (за исключением иностранцев, у которых в период двухнедельной изоляции после прибытия за последние дни все-таки был обнаружен вирус).

Для предотвращения второй волны эпидемии власти Китая оставили в силе повышенные меры безопасности. По-прежнему действует целый ряд правил, регламентирующих поведение жителей в общественных местах в связи с пандемией в мире. С 1 апреля национальная статистика учитывает носителей вируса без симптомов и без вызванного им заболевания – их в Китае насчитывается 1 033, в том числе 30 случаев были зарегистрированы за минувшие сутки.

Среди регионов континентальной части КНР первое место по числу заразившихся, находящихся в медицинских учреждениях, все еще занимает провинция Хубэй (518 человек), на втором месте – Шанхай (143 инфицированных), за ним следует Пекин (131 заразившийся) и южная провинция Гуандун (129 человек). На территории семи из 31 территориальной единицы, включая Тибет, Синьцзян-Уйгурский автономный район и остров Хайнань, уже много дней заболевших нет совсем. В остальных провинциях, городах центрального подчинения и автономных районах их насчитывается от одного до примерно 70 человек, в том числе 62 – в граничащей с Россией провинции Хэйлунцзян (как правило – прибывающие из Москвы через Владивосток).

Согласно последним данным, под наблюдением медиков в КНР находятся свыше 14,4 тыс. человек, имевших тесный контакт с инфицированными. В стране также насчитывается 89 человек с подозрением на коронавирус, находящихся на карантине. По данным врачей, у 211 заразившегося заболевание протекает в тяжелой форме.

Напомним, с 23 марта РФ приостановила авиасообщение со всеми странами из-за пандемии коронавируса. Также в Россию закрыт въезд для иностранцев.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.