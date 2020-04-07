 

Более 19 тыс. медиков в Испании заразились коронавирусом

07.04.2020, 5:42, Новости дня

В Испании число зараженных коронавирусом медицинских работников составляет 19 400 человек. Об этом 6 апреля пишет Ultima Hora.

Представитель координационного центра по контролю чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения Испании доктор Мария Хосе Сьерра уточнила, что 20% медиков, у которых обнаружили болезнь, уже выписаны из больниц.

Также она добавила, что только 10% инфицированных медработников нуждаются в госпитализации. Остальные лечатся дома в самоизоляции.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, Испания находится на втором месте среди стран мира по количеству зараженных COVID-19. В стране насчитывается более 135 тыс. инфицированных, из них более 13 тыс. человек погибли.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 6 апреля, общее количество инфицированных в мире превысило 1,28 млн, из них 270 тыс. выздоровели, более 70 тыс. умерли.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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