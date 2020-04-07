Литва может ослабить карантин, введенный из-за коронавируса

07.04.2020, 5:42, Новости дня

Литва рассматривает возможность ослабления карантинных мер, введенных из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом заявил президент страны Гитанас Науседа во время встречи с премьер-министром Саулиусом Сквернелисом, сообщает официальный сайт главы Литовского государства.

Он подчеркнул, что правительство должно разработать возможные варианты смягчения карантина “с учетом рекомендаций ученых и врачей”.

“Очень важно не совершать роковую ошибку и не снять ограничения слишком рано. Мы можем облегчить условия карантина, разработав четкий план обеспечения безопасности различных секторов бизнеса и оценивая потенциальные угрозы распространения инфекции. Не менее важно обеспечить надежную защиту лиц из групп риска”, – сказал он.

На пресс-конференции после встречи с премьером Науседа заявил, что частичное смягчение ограничений возможно после Пасхи.

“Даже в том случае, если после Пасхи будет принято решение несколько смягчить карантин, это будет сделано селективно, с учетом конкретной отрасли, с учетом угроз и при обеспечении необходимых средств безопасности. Я говорю о секторе услуг. Думаю, что не во всех случаях можно свести риск к минимуму. Лучше всего, чтобы день X, когда понемногу будут смягчать требования, объявляли не политики, а компетентные врачи, которым доверяет общество”, – цитирует президента агентство Delfi.

При этом на Пасху карантинные мероприятия будут ужесточены, заявил премьер Сквернелис. В частности, будет ограничен въезд во все города страны, чтобы “прекратить ненужные переезды из города в город”.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 1,28 млн, из них более 270 тыс. выздоровели, 70 356 умерли.

В Литве заразились 843 человека, восемь из них выздоровели, 14 скончались.