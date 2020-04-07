В Украине будут работать аэромедицинские бригады

07.04.2020, 5:42, Новости дня

В Украине будут работать аэромедицинские бригады. Об этом на брифинге 6 апреля заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает пресс-служба Минздрава в Facebook.

В состав службы аэромедицинской эвакуации войдут восемь воздушных судов. Три из них принадлежат Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, еще пять – собственность Национальной гвардии Украины.

Аэромедицинские бригады будут задействованы в сложных случаях для доставки больных в медицинские учреждения Украины с последующей реанимацией.

⚡️МОЗ повідомляє:В Україні будуть працювати аеромедичні бригадиВ Україні готова почати роботу служба аеромедичної… Posted by Міністерство охорони здоров'я України on Esmaspäev, 6. aprill 2020

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 1,28 млн, из них более 270 тыс. выздоровели, 70 356 умерли.

В Украине, по информации Минздрава на 9.00 6 апреля, подтверждено 1319 случаев COVID-19, 38 пациентов скончались, 28 вылечились.