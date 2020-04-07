Что тревожит инвесторов и почему они массово скупают золото?

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07.04.2020, 5:39, Новости дня

Фьючерсы на золото бьют рекорды. Котировки достигли максимумов за последние 8 лет.

Динамика наблюдается на фоне беспрецедентных мер, направленных на борьбу с кризисом. Накануне спикер палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что следующий раунд помощи экономике должен составить как минимум $1 триллион. И этом при том, что власти уже выделили несколько триллионов.

Стоит также отметить, что в последние недели котировки фьючерсов оторвались от спотовых цен. Это происходит на фоне дефицита физического металла, вызванного перебоем в поставках из-за коронавируса.

При этом не только золото посылает сигналы о росте системного риска. Кредитные рынки бьют тревогу. Страховка от дефолта США в последние недели демонстрирует экспоненциальный рост.

Но самая большая проблема кроется все же в самом долларе. На зарубежных держателей долга в американской валюте приходится около $13 триллионов долларов. То есть по сути это самая масштабная короткая позиция против доллара в истории. Поэтому рано или поздно рынки накроет ралли доллара, которое сметет все на своем пути.

Не сможет исправить ситуацию ни программа количественного смягчения, ни своп-линии для других ЦБ.

Единственное, что спасет финансовую систему – череда банкротств и списаний долга на триллионы.

Доллар уже съел всех своих основных конкурентов и теперь, похоже, начинает поедать сам себя.



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