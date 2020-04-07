Samsung пообещал прибыль, превосходящую ожидания

07.04.2020, 5:39, Новости дня

Samsung заявил, что операционная прибыль компании по итогам первого квартала текущего года составит 6,4 трлн вон или $5,23 млрд. Таким образом итог первых трех месяцев этого года на 2,7% превысит результат аналогичного периода прошлого года. При этом аналитики, опрошенные Reinitiv SmartEstimate, ожидали, что прибыль составит 6,2 трлн вон или $5,05 млрд.

Кроме того, южнокорейский технологический гигант заявил, что ожидает роста консолидированных продаж по итогам первого квартала на 5% по сравнению с прошлым годом. Показатель, по оценке Samsung, должен составить 55 трлн вон.

Samsung — одна первых крупных технологических компаний, сообщивших о росте доходов в разгар пандемии коронавируса. Эксперты полагают, что ее отчетность станет лакмусовой бумажкой для остального рынка, продемонстрировав, насколько сильно COVID-19 ударил по компаниям и их глобальным цепочкам поставок.

Компоненты памяти, используемые в смартфонах и дата-центрах, являются ключевым элементом бизнеса Samsung. В последние кварталы обстановка была менее чем благоприятной, поскольку цена и спрос на чипы памяти довольно долго оставались низкими из-за корректировок запасов и перенасыщения рынка. Однако сейчас ситуация, кажется, изменилась.

Несмотря на широкое негативное влияние вспышки коронавируса, экспорт полупроводников, как писали ранее Вести.ру, стал одним из драйверов экспорта, удерживающий внешнюю торговлю страны на плаву, несмотря на серьезное падение. И хотя в Минпромторге республики полагают, что и этот сегмент может просесть, ряд аналитиков полагает, что это не так. Так в Nomura ожидают, что в апреле поставки полупроводников из Кореи продолжат расти. Эксперты указывают на то, что снижения объема заказов не наблюдается. И это происходит параллельно с ростом цен на микросхемы, начавшемся в 2020 году. Как отметил руководитель отдела исследований по Корее Ву Чанг, несмотря на возможное снижение спроса на потребительскую электронику, непосредственно спрос на чипы остается сильным, так как оборудованием закупаются компании, стремящиеся расширить собственные возможности в условиях массовой самоизоляции и перехода на удаленную работу.