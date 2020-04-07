Посол РФ в США: число подавших заявку на возвращение в Россию не набирается и на один самолет

07.04.2020, 5:39, Новости дня

Как сообщил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, число находящихся на территории Соединенных Штатов российских граждан, заполнивших форму на портале госуслуг для возвращения на родину, пока недостаточно для направления даже одного самолета.

Дипломат напомнил, что координирующая возвращение граждан РФ из-за рубежа межведомственная рабочая группа подтвердила намерение возобновить вывозные рейсы, но при этом важно понять увидеть, сколько в действительности россиян планируют вернуться домой. Анатолий Антонов настоятельно призвал тех российских граждан в США, пройти необходимую процедуру, что является непременным условием возвращения в Россию, равно как и наличие купленных билетов или готовность их приобрести.

В настоящее время сотрудники российского диппредставительства сосредоточены на установлении контактов с соотечественниками, оказавшимися не по своей воле в сложной ситуации, передает ТАСС. Таких немало, среди них есть семьи, которые привезли детей на лечение, школьники и студенты, оказавшиеся без средств к существованию после того, как американские учебные заведения и общежития закрылись на карантин. На особом контроле сотрудников посольства — люди с тяжелыми заболеваниями, жизнь которых зависит от приема редких медикаментов.

Как сообщалось, на фоне распространения коронавируса РФ поэтапно ограничивала авиасообщение с другими странами, а 27 марта полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение. После того, как 4 апреля были временно приостановлены вывозные рейсы из РФ в другие страны и в обратном направлении, на портале госуслуг разместили анкету для сбора сведений о российских гражданах, желающих вернуться на родину, а также об их состоянии. Накануне премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что вывоз граждан РФ возобновится уже в понедельник, 6 апреля.