 

Мнение: Украина не хочет забирать погибшего травести-блогера Павла Петеля

07.04.2020, 5:35, Разное

Но, вообще-то, они на Украине обязаны. Это их гражданин. Ходил в женской одежде. Отстаивал европейские ценности. Да, жил в России большую часть времени. И называл себя “русской женщиной с бородой”. И погиб тоже здесь же. Павел Петель (бодибилдер-бородатая женщина) скончался в автомобильной аварии на Симферопольском шоссе в Подольске. Кстати, оформлял разрешение на работу в России, после чего и исчез.

Не знаю, что за друзья у этой “бородатой дамы”, но Mercedes, в котором ехал блогер, на скорости примерно в 200 км/ч(!) влетел в стоявшую на заправке фуру. Зачем так гонять?!

В машине было три веселых человека: водитель и два пассажира. Все погибли на месте.

Петель ходил частенько в женской одежде и с макияжем. Он также вел видеоблог на платформе YouTube, где в образе «богатой женщины» рассказывал о трендах в одежде и рассуждал о моде. В общем, украино-российский трансвестит.

Изначально в соцсетях появились посты о его пропаже – перед гибелью он, житель Украины, ехал в Миграционный центр в Сахарово для подачи документов на патент для работы в РФ. Днем он сообщил подписчикам, что прошел все процедуры и собирается ехать обратно, но на связь не выходил.

Друзья Петеля ищут тех, кто поможет перевезти тело блогера на Украину (то есть ищут нелегалов), в Днепр (бывший Днепропетровск, где он родился). В посольстве Украины заявили, что тело перевезти можно, по идее. Но в ритуальном агентстве тут же объяснили, что пока не могут помочь, так как из-за пандемии коронавируса границы закрыты. И тела тоже не возят. Вариант – кремация, и потом отправка праха с почтой – “друзей не устраивает”.

@rovegosteb – https://t.me/rovegosteb/2602

Источник: Записки жизнерадостного пессимиста



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