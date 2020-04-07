Мнение: Человек, который хотел заразиться

07.04.2020, 5:06, Разное



Британский премьер Джонсон

Про британского премьера Джонсона еще сегодня утром гневно опровергали из Британского Офиса – дескать, это все пропаганда, ни под каким ИВЛ он не лежит! И вот уже вечером все-таки признали – да, переведен в интенсивную терапию.

Да оно и так было понятно, увы. Иначе с чего бы вообще его забрали в больницу? Заболел он давно; написали, что “неделю высокая температура” – то есть сбить не могли, видимо, состояние ухудшалось. Ну вот и повезли, так как главный смысл “лечения” коронавируса – дать подышать, когда вирус уже захватил легкие; другого-то никакого лечения все равно нет!

Джонсон – прагматик, причем, прагматик идейный, как все англичане. Не зря ведь он как подорванный с середины марта ходил по самым “зараженным” местам, встречался с массой людей, жал руки в больницах пациентам с коронавирусом, при этом повторяя, что “карантин не нужен” и что у Британии должен быть “свой путь” в борьбе с эпидемией – путь, выражаемый идеей “выработать иммунитет популяции”.

Похоже, он сам хотел заразиться. Заразиться, переболеть – и после этого приобрести и свободу рук, и, главное, моральное право говорить “делай как я!” И это – самое прагматичное решение: пойти на риск, переболеть В НАЧАЛЕ кризиса, а не в конце и не в середине, когда уже станут кончаться ресурсы. Решение Джонсона – какое-то даже не из современности, оно из века модерна, даже не 20, а 19-й… Пошел навстречу опасности – не потому, что герой и жизнь не дорога, а потому, что по трезвому расчету это должен быть кратчайший путь к цели. Как Наполеон на Аркольском мосту или в чумном бараке…

Правда, мы живем только в своем, раз и навсегда заданном варианте истории. Мы не знаем миров, в которых Наполеона (малоизвестного авантюриста времен Французской революции) убило шальной пулей на Аркольском мосту, после чего его сброд головорезов бежал с поля боя…



Наполеон на Аркольском мосту, холст, масло

А вот про Джонсона, возможно, узнаем. Его вариант открыт. Он поставил по-крупному – свою жизнь, под благоприятную вроде ставку (шанс умереть – всего 5%), но мы не знаем, сыграла ли его ставка.

Нам бы тоже так. Прагматика подсказывает – надо бы отболеть сейчас, пока еще карантин детский, пока есть еще какие-то деньги, пока экономика не окончательно схлопнулась и люди не ожесточились, да и в больницах (по крайней мере в Москве) еще есть свободные койки в палатах…

Но – страх. Это реально страшно. Это не по-современному. 3% смертности – это же ничто! Это примерно как в казино поставить все деньги на одну ЦИФРУ – и всерьез надеяться, что она и сыграет!

Все равно – страшно. Это очень стыдно – но страху все равно. Каково это – чувствовать, как неумолимо будут отмирать твои легкие и укорачиваться дыхание, при полном бессилии всей окружающей “современной медицины”?

Джонсон пошел на очень рискованный глобальный эксперимент. Сейчас весь мир будет следить, затаив дыхание: если уж англичане ДАЖЕ СВОЕГО ПРЕМЬЕРА не смогут спасти… На что ж тогда рассчитывать миллиардам простых смертных?

Не испытывал никаких особых чувств к Борису, скорее, он даже раздражал своей шевелюрой. Но сейчас очень хотел бы, чтобы он справился. Его смерть стала бы слишком откровенной насмешкой (кого?!) над всей тщетой человеческих планов. Победой трусости над здравым смыслом и дерзостью.

Победой Смерти – которая, впрочем, и так всегда побеждает.