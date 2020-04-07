Мнение: Список сайтов “Доступного интернета”

07.04.2020, 5:03, Разное

Опубликован список сайтов Рунета, для захода на которые не нужно платить за интернет.

В число бесплатных ресурсов попал и "Живой Журнал".

Эксперимент будет действовать с 1 апреля до 1 июля 2020 года, а там как пойдет.

Работать будет и при отрицательном балансе на счету при скорости 10 мб/сек. На ресурсах из списка при работе с ними в режиме "Доступный интернет", будет отключено потоковое видео.

Список может как пополняться, так и сокращаться, так как это пока лишь эксперимент.

Текст указа о предоставлении бесплатного доступа к сайтам Рунета – https://digital.gov.ru/uploaded/files/prikaz-148-gv.pdf

Ниже, фрагменты списка сайтов с бесплатным доступом.

Полный список бесплатных сайтов – https://digital.gov.ru/uploaded/files/perechen-k-prikazu-148.pdf

В принципе, большая часть отечественных сервисов, которые более-менее регулярно пользуюсь, попала в список.