В авиагруппу к Параду Победы включили Су-57 и «Кинжалы»

07.04.2020, 4:48, Новости дня

В авиационной части Парада Победы 9 мая примут участие четыре истребителя МиГ-31К, способные нести гиперзвуковые ракеты (авиакомплексы «Кинжал»), и четыре истребителя пятого поколения Су-57, сообщил источник в военном ведомстве.

«В авиационной части парада будут представлены 55 самолетов, в том числе четыре авиакомплекса «Кинжал» и четыре Су-57, а также 20 вертолетов, то есть всего 75 машин, что символизирует 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне», – приводит слова источника ТАСС.

Кроме того, в состав парадной авиагруппы, по словам источника, входят воздушный радар А-50, транспортники Ил-76, стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160, дальние бомбардировщики Ту-22М3, фронтовые бомбардировщики Су-24 и Су-34. Запланирована имитация дозаправки в воздухе Ту-160 от самолета заправщика Ил-78. В группу включены истребители МиГ-29, Су-30 и Су-35С, вертолеты – Ми-26, Ми-8, Ка-52, Ми-35, Ми-28Н. Традиционно замыкать строй авиации будут пять штурмовиков Су-25 с дымами в цветах российского флага.

Накануне в подмосковном Алабино прошла первая совместная воздушно-наземная тренировка парада Победы с участием пеших парадных расчетов, наземной техники и авиационной группы, которая пролетела в небе в полном составе.

В Минобороны сообщали, что решений об изменении даты и формата проведения парада Победы не принималось, подготовка идет по плану.