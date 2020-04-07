Президент Трамп: «Это будет очень сложная неделя»

07.04.2020, 4:45, Новости дня

Выступая на брифинге в Белом доме посвященному коронавирусу, президент Трамп заявил, что количество жертв от COVID-19 на этой неделе вырастет.

«Вероятнее всего это будет самая тяжелая неделя. К сожалению, будет очень много смертей, но меньше, если бы мы ничего не предприняли. Мы подходим к моменту, когда это будут действительно очень плохие цифры. Мы хотим, чтобы эти цифры были намного ниже, чем они будут. И мы сделаем это. Я полагаю, что мы, вероятно, никогда не видели ничего подобного, возможно только во время войны».

По его словам, регионы страны, в которых не наблюдается распространение коронавируса, запрашивают медицинское оборудование «сверх того, чего требуют нынешние обстоятельства».

«Вполне понятно, что местные органы власти будут стремиться получить максимум для своих общин. Но страх нехватки привел к завышенным запросам. У нас есть штаты и районы, требующие гораздо большего количества. У нас есть один штат, который запросил 40000 аппаратов искусственной вентиляции легких. Только подумайте об этом: 40000. Это невозможно. Им не нужно так много, и теперь они это признают. Мы предоставим им столько, сколько сможем. Опять же, никто никогда не видел ничего подобного с точки зрения аппаратов ИВЛ, с точки зрения защитного снаряжения, а также одежды», – отметил американский лидер.

Президент США также заверил, что будет использовать все имеющиеся возможности, чтобы защитить американцев от коронавируса.

«Мы хотим закончить эту войну. Мы должны вернуться к работе. Мы должны снова открыть нашу страну. Мы не хотим делать это месяц за месяцем [продление распоряжений властей штатов о необходимости оставаться дома – ГА]. Мы собираемся снова открыть нашу страну», – заявил Дональд Трамп.

Президент Трамп отметил, что в США располагают 29 миллионами доз гидроксихлорохина (противомалярийный препарат), которые будут использованы для лечения COVID-19.

«Как вы знаете, в прошлую субботу Управление по контролю качества продуктов и лекарств США (FDA) выдало экстренное разрешение на использование гидроксихлорохина. Надеюсь, он станет важным ответом. С ним происходят очень хорошие вещи, и мы будем распространять его через Национальный стратегический запас для лечения определенных пациентов, и у нас есть 29 миллионов доз. – заявил Дональд Трамп. – Мы также получаем его из разных стран. Я позвонил премьер-министру Индии Моди этим утром. Они производят большое количество гидроксихлорохина. Я сказал, что был бы признателен, если бы они продали количество, которые мы запросили и они серьезно рассматривают наше предложение».