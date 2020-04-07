ВМС США извинились перед бывшим капитаном авианосца «Теодор Рузвельт»

07.04.2020, 4:45, Новости дня

Исполняющий обязанности министра ВМС США Томас Модли извинился перед бывшим капитаном авианосца «Теодор Рузвельт», на котором произошла вспышка коронавируса. Это произошло через несколько дней после критики Модли капитана перед членами команды корабля после увольнения Крозье.

«Я не думаю, что капитан Бретт Крозье наивен и глуп», – заявил Модли на фоне призывов к отстранению Крозье, в том числе от председателя комитета Палаты представителей по вооруженным силам.

Модли также извинился перед экипажем авианосца и семьей Бретта Крозье. Это произошло через несколько часов после противоположного заявления и.о. министра ВМС США, в котором он отметил, что «поддерживаю каждое ранее сказанное мною слово».

Напомним, что на прошлой неделе капитана авианосца «Теодор Рузвельт» Бретта Крозье сняли с должности после публикации письма, в котором он попросил ВМС принять усиленные меры для сдерживания вспышки коронавируса на корабле с экипажем 5000 человек.

Тогда об отстранении капитана от должности сообщил Томас Модли, заявив, что Крозье допустил оплошность. По словам Модли, письмо было направлено по служебным инстанциям, однако Крозье не принял достаточно мер предосторожности, чтобы предотвратить его утечку.

«Это вызвало лишнюю тревогу», – отметил Модли.

Коронавирус был диагностирован у более 100 членов экипажа. В четырехстраничном письме Крозье в мрачных тонах охарактеризовал ситуацию на корабле, где все больше моряков заражались опасным респираторным вирусом, и призвал к «решительным мерам» – снятию 4000 человек с корабля и помещению их в изоляцию.