 

В Тернополе жена не пустила мужа-“заробитчанина” домой на самоизоляцию

07.04.2020, 4:25, Новости дня

В Тернополе жена не пустила мужа-“заробитчанина” домой на самоизоляцию. Об этом 6 апреля сообщило управление Национальной полиции в Тернопольськой области. 

“Житель областного центра согласно правилам, установленным на время карантина, хотел изолироваться, но его в дом не пустила жена”, – сообщает полиция. 

Тернополянин ночевал на улице, а на следующий день обратился за помощью в полицию. 

Как рассказал заместитель начальника Тернопольского отделения полиции Иван Рибчак, мужчину направили в одно из медицинских учреждений для граждан, которым негде изолироваться после возвращения в Украину. 

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За прошедшие сутки государственную границу Украины на въезд пересекли более 9 тыс. граждан страны. 

По состоянию на 6 апреля общее количество инфицированных коронавирусом в Украине составляет 1319, 38 из них умерли, 28 выздоровели. Максимальное количество заболевших зарегистрировано в Киеве (234), Черновицкой (220) и Тернопольской (160) областях.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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