Сын умершей от COVID-19 написал заявление в милицию на Лукашенко

07.04.2020, 4:25, Новости дня

В Беларуси 2 апреля апреля от коронавируса умерла 68-летняя женщина. Ее родственники рассказали, что женщина лежала в общей палате с другими больными, а о ее диагнозе им рассказали только в морге. Об этом 6 апреля сообщает агентство “Белсат”.

Сын умершей Александр Матвеев рассказал журналистам, что его мать лежала в отделении неврологии в Витебской областной клинической больнице в течение нескольких недель. Там у нее обнаружили доброкачественную опухоль на позвоночнике и провели операцию. А через два дня она начала кашлять, поднялась высокая температура, диагноз женщины менял трижды, отмечает мужчина.

Одна из родственниц умершей Лидии Матвеевой сообщила журналистам, что женщина оказалась в реанимации с тяжелой формой пневмонии под аппаратом ИВЛ, а 2 апреля она умерла. Родственница добавила, что диагноз коронавирус был поставлен только в морге, никаких комментариев от больницы она не получила.

Родственники также сообщили, что Матвеева лежала в обычной палате вместе с другими пациентами.

После смерти женщины ее сын обратился в полицию с требованием возбудить уголовное дело в отношении Лукашенко. По мнению мужчины, президент Беларуси не принял необходимых мер по защите населения от распространения особо опасного вируса, в результате чего скончалась его мать.

“Белсат” уточняет, что 5 апреля в Беларуси от коронавируса умерли восемь человек, Матвеевой среди них не было. На утро 6 апреля по данным Минздрава Беларуси, на стационарном лечении от COVID-19 находятся 634 граждана, 13 умерли.

27 марта президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что в стране продолжится подготовка к празднованию 9 Мая. А на следующий день он принял участие в хоккейном матче и заявил, что спорт – лучшее лекарство от вирусов.

“Здесь нет вирусов никаких. Вот ты же не заметила, что они летают. И я тоже не вижу, это холодильник. Здесь самое лучшее здоровье. Лучше, чем спорт, особенно лед. Антивирусное лекарство, самое настоящее”, – объяснил Лукашенко.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 6 апреля, общее количество инфицированных в мире превысило 1,28 млн, из них 270 тыс. выздоровели, более 70 тыс. умерли.