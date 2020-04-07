Киевская полиция задержала в Гидропарке трех мужчин. Один из них переплыл реку, чтобы попасть на спортплощадку

07.04.2020, 4:25, Новости дня

В Киеве 6 апреля из-за закрытия прохода к столичному Гидропарку произошли стычки спортсменов с полицией. Как сообщает пресс-служба полиции Киева, мужчины были недовольны из-за того, что не могли тренироваться на спортплощадке.

“Двух наиболее активных” протестующих доставили в территориальное управление полиции, сказано в релизе.

“На обоих мужчин – 1979-го и 1988 года рождения – составили административные протоколы по ст. 44-3 (нарушение правил по карантину людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Один из них находился на улице без средств индивидуальной защиты, а второй находился в парковой зоне без документов”, – проинформировали в полиции.

Трансляцию с места событий “Радіо Свобода” вело в Facebook. Участники акции пытались прорваться на территорию Гидропарка, так как считают, что его закрытие является незаконным и нарушает их права, сообщил корреспондент радиостанции.

Ситуація в Гідропарку. Київ Ситуація в Гідропарку Posted by Радіо Свобода on Esmaspäev, 6. aprill 2020

Позже, в полиции проинформировали о еще одном задержании за нарушение правил карантина. В Нацполиции отметили, что третий правонарушитель – житель Киева, 1999 года рождения. Его также доставили в управление полиции, где составили административный материал по ст. 44-3 (нарушение правил карантина).

“Мужчина решил переплыть реку и таким образом добраться до спортивной площадки в Гидропарке. Его сразу задержали сотрудники киевской полиции и составили административный протокол”, – сообщили в пресс-службе полиции.

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С 6 апреля в Украине действуют новые, более жесткие правила карантина, согласно которым нельзя появляться в общественных местах без индивидуальных средств защиты, в количестве больше двух человек и без документов. Кроме того, введены новые правила самоизоляции для тех, кто контактировал с заразившимися коронавирусом или имеет симптомы коронавирусной инфекции COVID-19.

По состоянию на 9.00 6 апреля в Украине зафиксировано 1319 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Летальных случаев – 38, выздоровели 28 пациентов.

В Киеве зафиксировали 234 случая, еще 91 случай – в Киевской области.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 6 апреля во всем мире коронавирусной инфекцией заразились 1 289 380 человек. От COVID-19 уже умерли 70 590 человек, 270 372 выздоровели.