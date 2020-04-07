Самоизоляция стала неожиданным стимулом для саморазвития

07.04.2020, 4:18, Новости дня

Если с работой "на удаленке" и дистанционным обучением во время пандемии все более-менее понятно, то как не разрушить полноценную жизнь, оставаясь запертым в четырех станах? Аналитики убеждают: сейчас самое выгодное время для инвестиций в свое развитие. Практики же предлагают конкретные решения. Например, онлайн-стажировки, юридические консультации в ютуб-формате, даже экскурсии по городу, но тоже дистанционно.

Здание ресурсного центра в Иркутской области сейчас пустует, организация, как и большинство в стране, перешла на удаленную работу. И хотя здесь привыкли проводить мероприятия в очном формате (много лет сотрудники центра помогают развиваться некоммерческим организациям), сейчас их труд стал еще более востребован. Ведь именно общественники помогают воплощать в жизнь множество социальных инициатив. Чтобы обучение волонтеров и проведение юридических консультаций не прекращалось, центр создал канал на Youtube. Присоединиться к уроку может любой желающий.

Борьба с коронавирусом заставляет искать новые решения работы и в уже отлаженных отраслях. Как минимизировать потери для бизнеса, какие антикризисные меры наиболее эффективны, как улучшить социальную помощь? Эти вопросы сейчас волнуют всех. Кейсы с актуальными задачами для студентов подготовили сотрудники ОНФ. Задания разделили по блокам, например, цифровая экономика, кадры, соцсфера, и выложили на образовательную платформу "Профстажировки 2.0". На ней все учащиеся могут предложить свои идеи, а лучшие – попасть на практику в крупнейшие компании. Правда, в нынешних условиях она тоже будут проходить в дистанционном формате.

В онлайн-режим в период самоизоляции перешла и некоторая помощь. Внести свой вклад и присоединиться к акции #мывместе решили финалисты конкурса "Лидеры России". Победительница одного из сезонов, Алена Гейдт, уже больше пятнадцати лет является экспертом в сфере трудовых отношений. А сейчас именно эта тема остро беспокоит тысячи россиян. По интернету Алена уже провела больше двадцати консультаций для женщин с детьми, ответы на наиболее волнующие вопросы посетителей решила публиковать на своем сайте.

Изучить родной город, не выходя из дома, предлагает участница уже другого конкурса — "Мастера гостеприимства". Анна Пивоварова родом из Ростова-на-Дону, о достопримечательностях, известных личностях своего края девушка знает буквально все. И хотя сейчас увидеть воочию многие места невозможно, это не мешает Анне рассказывать о них онлайн в своем проекте "Ростов по алфавиту". Для создания роликов использует подручные материалы.

Записаться на бесплатную онлайн-экскурсию по городу можно и в Тюмени. Это тоже проект местных гидов. Окунуться в индустрию тюменской моды 19 века, прокатиться на сибирском пароходе и изучить историю здешнего купечества – вариантов, чем занять себя, множество. Главное, сейчас это можно и нужно делать только дистанционно.