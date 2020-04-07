Кто примет участие во встрече ОПЕК+. И какова роль США?

07.04.2020, 4:18, Новости дня

США и Канада не примут участия в видеосовещании ОПЕК+ 9 апреля. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

По информации издания, эти страны и не получали приглашения. Всего для обсуждения сокращения добычи были приглашены семь стран, не входящих в ОПЕК: Аргентина, Бразилия, Норвегия, Колумбия, Египет, Индонезия, Тринидад и Тобаго.

При этом отметим, что Норвегия уже заявляла о готовности сократить добычу, если и другие страны пойдут на такой шаг.

Кроме того, уже в пятницу должна состоятся видеоконференция министров энергетики стран «Большой двадцатки», о которой официально должна объявить Саудовская Аравия.

Ну и напомним, вопрос возобновления сделки ОПЕК+ только в расширенном формате поднял Дональд Трамп, написав в Twitter на прошлой неделе, что договорился с Россией и Саудовской Аравией. Переговоры были назначены на прошедший понедельник, однако затем были перенесены на четверг, так как стороны пока не могут прийти к консенсусу относительно индивидуальных объемов.

Что же касается самих Штатов, то Трамп пока не дал ответа на вопрос, будет ли страна сокращать добычу.

"Может, мы примем это решение, может, и нет", — сказал Трамп на пресс-конференции.

Он также отметил, что компании уже снижают добычу, поскольку падает спрос. При этом пообещал принять решение, если другие страны примут такое решение.

Между тем, после бурного роста более чем на 30%, цены не “черное золото” скорректировлись накануне примерно на 7%.

Отметим также, что разница между стоимостью барреля смеси Brent и WTI расширилась почти до $5.

Возможно, это связано с тем, что большая часть американской нефти находится далеко от моря, и при текущих ценах логистика в порт выглядит нерентабельно, и спрос на эту смесь ниже.