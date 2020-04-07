Коронавирус в Китае: ни одной жертвы за сутки

07.04.2020, 4:18, Новости дня

Впервые с января текущего года в Китае ни один человек не скончался в течение суток от заболевания, вызванного новым коронавирусом. При этом выявлено 32 новых случая заражения, все они завозные. Всего в КНР с начала распространения заболевания выявлено 983 завозных случая коронавирусной инфекции.

По последним данным, полученным из 31 провинции Китая, в стране зарегистрировано 81 740 подтвержденных случаях заражения. Выписаны из больниц 77 167 человек, 3331 заболевший скончался, передает РИА Новости.

Как сообщалось, в последний день минувшего года власти Китая проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке в городе Ухане, расположенном в центральной части страны, пневмонии. Как установили специалисты, возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже получивший название COVID-19.