Трамп пригрозил Индии последствиями в случае запрета на вывоз медикаментов в США

07.04.2020, 4:16, Новости дня

Вашингтон может принять в отношении Индии ответные меры в случае введения запрета на поставки медикаментов в США из-за ситуации с коронавирусом, сообщил американский президент Дональд Трамп.

«Я говорил с ним (премьер-министром Индии Нарендрой Моди) в воскресенье утром, я звонил ему. И я сказал, что мы бы очень оценили, если бы они разрешили вывезти из страны предназначенные для нас поставки. Если он не позволит их вывезти, это будет нормально, но, конечно, могут быть ответные меры. Почему бы им не быть?» – приводит слова Трампа ТАСС.

«Я был бы удивлен, если бы он так сделал (остановил поставки медикаментов в США), потому что у Индии очень хорошие отношения с Соединенными Штатами <…>», – добавил американский президент.

Ранее Трамп сообщал о том, что США создают национальный запас противомалярийного препарата гидроксихлорохин для апробирования в целях борьбы с коронавирусом и накопили уже 29 млн доз. Он уточнил, что Соединенные Штаты производят этот препарат сами и планируют закупать его в Индии и ряде других стран. По словам президента США, он обсудил данный вопрос с Моди, который сказал, что серьезно обдумает предложение Вашингтона.

Напомним, к утру понедельника число заразившихся коронавирусом в Индии превысило 4 тыс. человек, более ста из которых умерли. С 25 марта в Индии объявлена трехнедельная «общенациональная блокировка». Жителей страны попросили не выходить на улицы без веских причин, ограничили работу общественного транспорта, такси, метро и железных дорог. Также до 14 апреля запрещены все внутренние и международные пассажирские авиарейсы.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.