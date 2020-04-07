Появились сведения о введении Бабкиной в искусственную кому

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07.04.2020, 3:53, Новости дня

Певицу Надежду Бабкину ввели в состояние медикаментозной комы и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) на фоне обширной двусторонней пневмонии, сообщил «Московский комсомолец».

По сведениям источников издания, решение о введении артистки в искусственную кому медики приняли не столько из-за клинической тяжести заболевания, сколько для более эффективной работы аппарата ИВЛ, передает РИА «Новости».

Источники издания утверждают, что состояние певицы хоть и тяжелое, но стабильное, и имеет положительную динамику. При этом сообщается, что тесты Бабкиной на коронавирус показали отрицательный результат.

Накануне СМИ сообщили, что Бабкину госпитализировали с коронавирусной пневмонией.



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