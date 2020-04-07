Трамп допустил возможность второй волны денежных выплат американцам

07.04.2020, 3:48, Новости дня

Американская администрация серьезно обсуждает возможность проведения второй волны единовременных денежных выплат населению в рамках мер поддержки в условиях коронавируса, сообщил президент США Дональд Трамп.

«Мы вполне можем провести вторую волну [денежных] выплат [американцам]. Я бы сделал это напрямую (от федерального правительства, а не при посредничестве властей штатов)», – приводит слова Трампа ТАСС.

«Это очень серьезно обсуждается», – сообщил американский лидер.

Он подчеркнул, что остался недоволен тем, как были произведены выплаты в первый раз. Тогда деньги поступали сначала властям штатов, а те уже сами распределяли их населению. По словам Трампа, это происходило очень долго, поскольку в некоторых случаях у властей штатов было очень старое оборудование и компьютеры.

В свою очередь глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу сообщил телеканалу CNBC, что в администрации США обсуждают возможность выпуска так называемых «коронавирусных» казначейских облигаций, чтобы привлечь средства для финансирования проектов по борьбе с эпидемией. «Это было бы долгосрочной инвестицией в будущее американского здравоохранения, безопасности и экономики», – сообщил Кадлоу.

Согласно последним данным Университета Джонса Хопкинса, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в США достигло 362 тыс., умерли более 10,6 тыс. человек.

Напомним, 27 марта Конгресс США выделил на восстановление американской экономики более 2 трлн долларов. При этом глава американской администрации Дональд Трамп не исключил выделения дополнительных средств на спасение экономики США.

По словам главы Национального экономического совета Белого дома Лоуренса Кадлоу, в общей сложности на смягчение экономических последствий вспышки коронавируса в США власти Соединенных Штатов могут потратить около 6 трлн долларов.