 

Гончаренко оспорил в суде запрет Кабмина посещать парки и находиться на улице без документов

07.04.2020, 3:06, Новости дня

Нардеп от “Европейской солидарности” Алексей Гончаренко попросил Окружной административный суд Киева отменить часть введенных Кабинетом Министров Украины с 6 апреля мероприятий карантина. Об этом 6 апреля он сообщил в Facebook.

“Сегодня подал иск в Окружной административный суд Киева на решение Кабмина о введении ограничительных мер в своем постановлении №211 (о борьбе с коронавирусом). Это решение идет вразрез Конституции Украины и Кабмин не уполномочен принимать подобные постановления. Ограничивать передвижение, права и свободы граждан можно только в случае введения военного или чрезвычайного положения”, – написал Гончаренко в Facebook.

Сегодня подал иск в Окружной административный суд Киева на решение Кабмина о введении ограничительных мер в своем…

Posted by Олексій Гончаренко on Esmaspäev, 6. aprill 2020

Гончаренко просит суд отменить запрет с 6-го по 24 апреля перемещаться группой больше чем из двух лиц, посещать парки, скверы, зоны отдыха и спортивные площадки, а также находиться на улице без документов. 

Нардеп считает, что постановление ограничивает его права на свободу свободного передвижения.

В пресс-службе окружного административного суда подтвердили поступление иска об обжаловании установленного Кабмином Украины ограничения на перемещение.

Отмечается, что “решается вопрос об открытии производства по административному делу”.

С 6 апреля в Украине действуют новые, более жесткие правила карантина, согласно которым нельзя появляться в общественных местах без индивидуальных средств защиты, в количестве больше двух человек и без документов. Кроме того, введены новые правила самоизоляции для тех, кто контактировал с заразившимися коронавирусом или имеет симптомы коронавирусной инфекции COVID-19.

По состоянию на 9.00 6 апреля в Украине зафиксировано 1319 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Летальных случаев – 38, выздоровело 28 пациентов. 

В Киеве зафиксировали 234 случая, еще 91 случай в – Киевской области.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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