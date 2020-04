Мать Гвардиолы умерла от коронавируса

07.04.2020, 3:06, Новости дня

От коронавирусной инфекции скончалась мать главного тренера “Манчестер Сити” Хосепа Гвардиолы Долорс Сала Каррио. Об этом 6 апреля в Twitter сообщила пресс-служба английского клуба.

Матери Гвардиолы было 82 года. Она жила в испанском городе Манреса (провинция Барселона).

The Manchester City family are devastated to report the death today of Pep’s mother Dolors Sala Carrió in Manresa, Barcelona after contracting Corona Virus. She was 82-years-old .

— Manchester City (@ManCity) April 6, 2020

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 1,28 млн, из них более 270 тыс. выздоровели, 70 356 умерли.

Испания на данный момент занимает второе место в мире по количеству заразившихся (135 тыс.) и умерших (13,2 тыс.) от COVID-19.