 

В Украине за период карантина количество ДТП сократилось на 63%

07.04.2020, 3:06, Новости дня

За период карантина значительно уменьшилось количество преступлений и дорожно-транспортных происшествий. Об этом сообщили представили Нацполиции во время селекторного совещания президента Украины Владимира Зеленского, пишет пресс-служба Офиса президента 6 апреля.

Как отметили в Нацполиции, количество ДТП снизилось на 63%.

Кроме того, правоохранители составила 6 апреля 192 админпротокола за нарушение карантинных мероприятий, говорится в релизе Нацполиции.

Больше всего протоколов составлено в Днепропетровской, Львовской, Одесской областях и в Киеве. В частности, правоохранители обнаружили 14 правонарушителей, которые посещали парки и скверы. Еще 10 административных протоколов составлено за нарушение условий самоизоляции. Также есть первые админпротоколы за появление в общественных местах без масок.

Кроме того, с введением временных ограничений в полицию ежедневно поступают сообщения от граждан о нарушениях, связанных с правилами карантина. С начала карантина на спецлиниию 102 поступило более 26 тыс. сообщений. За сегодня поступило более 1200 сообщений.

По состоянию на 9.00 6 апреля в Украине зафиксировано 1319 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Летальных случаев – 38, выздоровело 28 пациентов.

С 6 апреля в Украине действуют новые, более жесткие правила карантина, согласно которым нельзя появляться в общественных местах без индивидуальных средств защиты, в количестве больше двух человек и без документов. Кроме того, введены новые правила самоизоляции для тех, кто контактировал с заразившимися коронавирусом или имеет симптомы коронавирусной инфекции COVID-19.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 6 апреля, общее количество инфицированных в мире превысило 1,28 млн, из них 270 тыс. выздоровели, более 70 тыс. умерли.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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