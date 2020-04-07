Минтруд направит десятки миллиардов рублей на поддержку граждан в период пандемии

07.04.2020, 3:01, Новости дня

На пособия по безработице в РФ направят 30 миллиардов рублей. Еще 35 пойдут на повышение выплат по больничным листам. Об этом сообщил министр труда Антон Котяков. Только этим меры социальной поддержки во время пандемии не ограничатся.

Помочь гражданам пережить нестабильное время. Разносторонний подход к социальной защите каждого, кто оказался под ударом, по сути, нового, экономического режима. Среди таких, сотрудники предприятий, которые вынуждены на время приостановить свою работу, и, конечно. семьи с маленькими детьми. Последним из федерального бюджета направят почти 200 миллиардов рублей.

Помогут и тем, кто сегодня вынужден оставаться дома на карантине. В таких условиях, по сути, вся семья теряет привычный размер дохода, а больничные листы, тем более у молодых людей оплачиваются не в эквивалентном зарплате размере. Теперь меньше, чем МРОТ, за больничный не получить. Чтобы догнать планку до должного уровня социальной обеспеченности, направлено около 35 миллиардов рублей.

"Здесь нужно отметить две категории граждан. Это граждане в возрасте старше 65 лет, которые сегодня находятся на карантине и люди, прибывшие из-за границы, а так же граждане, проживающие с ними так же смогут воспользоваться этой услугой и оформить лист нетрудоспособности", — отметил Антон Котяков, министр труда и социальной защиты РФ.

Акцент в министерстве ставят не только на поддержке, но и на защите прав граждан. На сайте Федеральной службы по труду и занятости, кроме информации о том, какие службы и специалисты продолжают работать в обычном режиме, опубликована и юридическая справка. С тем, что весь этот период основанием для снижения заработной платы не является. Если же работодатель пошел по пути нарушителя, в помощь сайт онлайнинспекция.рф — это официальные ресурсы, на которых расскажут всю необходимую информацию, куда сообщать о нарушении своих прав. Подскажут там, кстати, и работодателю, к примеру, о том, как организовать удалённую работу. Но пока, к сожалению, число безработных темпами не высокими, но расти продолжает. Поэтому в правительстве минимальную сумму выплат по безработице довели до МРОТ – 12130 рублей.

"На сегодняшний день в центрах занятости порядка 720 тысяч граждан, которые уже встали на учет, и, по нашим оценкам, которые уже сейчас стоят на учете, этим увеличенным пособием сможет воспользоваться около 300 тысяч человек", — сообщил Антон Котяков, министр труда и социальной защиты РФ.

Интересно, но при всех условиях рынок труда не рухнул и даже не остановился. Напротив, по некоторым сферам есть серьезный прирост. Кто-то из работодателей не прекратил и по сей день поиск сотрудников. Сменился лишь профиль. Теперь всё чаще в графе "способ работы" – указан удаленный доступ.

Эксперты предполагают, что реабилитация экономической стагнации может занять продолжительное время. Но главное, сейчас пережить эту пиковую нагрузку. Наиболее четко перспективы станут видны уже в мае.