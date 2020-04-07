В Москве и Подмосковье развернут сервис сдачи тестов на коронавирус на дому

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07.04.2020, 3:01, Новости дня

Сдать анализы на коронавирус в Москве и Подмосковье можно теперь, не выходя из дома. Тестирование запустил Роспотребнадзор.

Сама процедура теста на дому длится всего 4 минуты. Медсестра оставляет пакет с набором на ручке входной двери и отходит на два метра. Либо внутри квартиры, либо прямо на входе гражданин сначала заполняет необходимые документы, а потом под контролем медика берет нужный материал для анализа на коронавирус.

Зонд с биоматериалом запечатывается в пробирку, потом — в ещё три пакета. Результаты придут по электронной почте. Через два-три дня.

Желающих провериться дома — много. Только за утро на сайт Центра молекулярной диагностики поступило тысяча обращений.

"Специалист приезжает на следующий день, сколько стоит? Тест стоит 1250 рублей, плюс 650 рублей за выезд", — заявил Наталья Лазарева, руководитель розничного подразделения центра молекулярной диагностики центрального НИИ эпидемиологии.

Услуга исключительно для тех, кто опасается бессимптомного течения болезни. К гражданину с температурой или кашлем такой тест делать не будут. Откажут в исследовании и, если человек недавно был за границей или контактировал с заболевшим. Если есть признаки ОРВИ— надо на горячую линию Роспотребнадзора.

Если коронавирус будет выявлен, а признаков нет или заболевание протекает в легкой форме, то гражданину предложат лечиться на дому. При соблюдении жесткого режима самоизоляции. Врачи за состоянием здоровья таких пациентов следят с помощью сервиса телемедицины. Его впервые применяют столь масштабно.

Так контролируют состояние пациентов 200 высококвалифицированных докторов. Мощность сервиса 4 тысячи консультаций в сутки. Это значительно больше, чем требуется в нынешнее время. На домашнем лечении в Москве сейчас около 900 жителей Москвы.



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