Пожароопасный сезон стартовал более чем в пятидесяти регионах России

07.04.2020, 3:00, Новости дня

Первые в этом году лесные пожары были зафиксированы в Челябинской области. Там горели 6 с половиной гектаров. Какие прогнозы дают синоптики, что говорят в Рослесхозе и где сейчас наиболее тяжелая ситуация?

На сегодняшний день в стране зафиксированы десятки очагов возгорания. В огне — 9 тысяч гектаров. Пожароопасный сезон открыт в 51 регионе страны.

В Челябинске пламя раздувает сильный шквалистый ветер. Горят леса. Только за прошедшие сутки спасатели ликвидировали два очага возгорания. Пал травы в Пензе. Пламенный ковер в 10 гектаров тушили поливомоечные машины и спецтехника. За выходные в области зафиксировали рекорд – 93 пожара. Горячо сегодня и в Волгограде.

Полыхают два гектара камышей. Из-за ветра огонь перекинулся на жилые постройки. Спасатели буквально отбивают метр за метром у стихии. Локализовать очаг пока не удалось. Сохраняется угроза дальнейшего распространения. К месту стягивают дополнительные силы. Война с лесными пожарами продолжается на востоке страны.

Леса сразу в 18-ти регионах в режиме так называемой изоляции. Введен запрет на посещение и разведение костров. Ведь весенний период самый опасный. Чаще всего горит лесная подстилка. Такой огонь мгновенно охватывает километры. На этих кадрах весь масштаб пожара на Украине. Третьи сутки Чернобыль в огне. Сотни гектаров леса, тушат с самолетов и вертолетов. Сбросили уже 64 тонны воды. Пока безрезультатно.

Приборы буквально зашкаливают. Из-за высоких температур уровень радиации в районе ЧАЭС превысил, допустимые нормы в 16 раз. Смогом уже окутан Киев, Житомир. Шлейф дыма растянулся на сотни километров. В приграничной Брянской области организован круглосуточный мониторинг ситуации.

По данным МЧС Украины, возгорание произошло из-за поджога. Статистика тому подтверждение, 9 из 10 пожаров — вина человека. И лишь небольшую роль играет погодный фактор. В ближайшее время синоптики прогнозируют в РФ небывалое потепление, а значит стоит быть в разы внимательнее.