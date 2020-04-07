 

Создан детектор, который обнаруживает взрывчатые вещества

07.04.2020, 2:54, Новости дня

Учеными был разработан новый вид детектора, отслеживающий вещества, которые используются для создания взрывчатки.

Новое устройство может определять присутствие взрывчатых веществ на разных поверхностях. Чтобы это осуществить, на устройство устанавливается специальный модуль, который способен улавливать твердые следы нитросоединений.

Эксперимент показал, что концентрацию вещества детектор способен определить за три секунды. Для очищения устройству требуется три минуты.



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