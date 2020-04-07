Ученые рассказали, как быстрый прием пищи влияет на организм

07.04.2020, 2:54, Новости дня

Специалисты обнаружили связь между быстрым приемом пищи и вероятностью развития диабета.

По словам ученых, у людей, которые привыкли быстро поглощать еду, риск возникновения диабета повышается в 2,5 раза. Самое большое влияние на риск развития диабета оказывает тот прием пищи, во время которого еда откусывается большими кусками и плохо пережевывается. Медики также обнаружили, что любители быстрого приема пищи чаще страдают от избыточного веса.

По словам экспертов, тщательное пережевывание пищи и неторопливая трапеза устраняют проблемы с пищеварением, а также уменьшают вероятность возникновения ожирения и диабета.