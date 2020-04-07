Метод программирования клеток, который продлевает их жизнь, был создан учеными

07.04.2020, 2:54, Новости дня

Управление молекулами базовым набором инструментов, с помощью которых функционирует обычный компьютер, теперь возможно благодаря новым разработкам в биоинженерии.

Команда ученых создала искусственные белки, которые позволяют программировать поведение комплексных систем. Такая разработка ученых позволит медикам безопасно и быстро проводить те операции, которые касаются сферы клеточной трансплантологии.

Новая разработка также поможет ученым во время поиска новых способов лечения рака.