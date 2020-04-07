 

Euronews – от коронавируса страдают не только люди, но и цветы

07.04.2020, 2:39, Новости дня

Вирус нанёс удар по цветочным хозяйствам по обе стороны Атлантики. Обычно весной от покупателей нет отбоя, но сейчас до 90% заказов в разных странах аннулируются из-за тотального карантина. Многим флористам приходится сворачивать бизнес и выкидывать свою прекрасную во всех отношениях продукцию на помойку, передаёт Euronews.

Весна в самом разгаре, но в Европе цветочные хозяйства несут колоссальные убытки. В обычное время от покупателей нет отбоя — но в условиях тотального карантина флористы вынуждены сворачивать бизнес и выкидывать свою прекрасную во всех отношениях продукцию на помойку.

ВИТОР АРАИХО, хозяин цветочной фермы в Португалии: Для нас ситуация очень серьёзная. Покупателей нет, более 90 процентов заказов были отменены — все усилия, чтобы вырастить цветы, оказались напрасны. Плюс финансовые потери, конечно. 

По другую сторону Атлантики ситуация не лучше. Знаменитый на всю Америку фестиваль тюльпанов в долине Skagit в этом году по понятным причинам был отменён. Убытки оцениваются в 60 миллионов долларов. Но местные производители надежды не теряют.

ЭНДРЮ МИЛЛЕР, совладелец TulipTownFarm: Мы пытаемся наладить торговлю цветами через онлайн-магазин, готовы доставлять цветы куда угодно! Я думаю, что как раз в условиях карантина цветы могут заметно скрасить положение многих людей.

Обычно весна — самое прибыльное время года для цветочного бизнеса. Но из-за коронавируса индустрия несёт колоссальные убытки.

Дата выхода в эфир 05 апреля 2020 года. 



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