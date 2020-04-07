«Мне лучше одного ударить, чем тысячи человек похоронить»

07.04.2020, 2:21, Разное

Кадыров – об избиении силовиками нарушителя режима самоизоляции.

Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал поощрить силовиков, ударивших жителя Аргуна из-за нарушения режима самоизоляции. Комментарий инцидента опубликован в инстаграме телеканала «Грозный».

Кадыров назвал нарушившего самоизоляцию мужчину «безумцем». «Один раз его предупредили, второй раз его предупредили, третий раз зачем он выходит? Не хочет жить что ли? — заявил Кадыров. <…> Мне лучше одного ударить, чем тысячи человек похоронить».

Об избиении жителя Аргуна сообщил 4 апреля юрист «Комитета против пыток» Абубакар Янгулбаев. По его словам, люди в полицейской форме и другие правоохранители задержали человека, вышедшего на улицу без медицинской маски, и по очереди стали бить его по его ягодичным мышцам из-за этого. Замглавы отдела полиции Аргуна Умар Джабраилов говорил телеканалу, что такие действия полицейских не поощряются и в отношении них будет проводиться служебная проверка.

С 29 марта, когда в Чечне выявили первый случай заражения коронавирусом, в регионе действует жесткий карантин. Как отмечала «Новая газета», на дорогах там дежурят полицейские с полипропиленовыми трубами, отлавливающие людей без медицинских масок. Также власти Чечни решили закрыть въезд и выезд из республики 5 апреля в рамках мер по борьбе с коронавирусом и ввели комендантский час. На 6 апреля в республике подтверждено 16 случаев заражения COVID-19, один человек скончался.

При этом премьер Михаил Мишустин назвал закрытие границ между регионами недопустимым. «Любые ограничения должны быть адекватными и соответствовать реальной ситуации», — пояснил он.