Будет ли достигнута новая сделка ОПЕК+?

07.04.2020, 2:10, Новости дня

Президент Трамп заявил в воскресенье, что если Саудовская Аравия и Россия не смогут заключить сделку о сокращении добычи нефти, то он введет «очень существенные пошлины» на импорт их нефти. Однако, президент США также добавил, что не думает, что ему придется этого делать, поскольку низкие цены на нефть наносят ущерб России и Саудовской Аравии.

На фоне выхода России из сделки с ОПЕК+, последовавшей ценовой войны между Москвой и Эр-Риядом и существенного снижения мирового спроса на нефть в условиях пандемии коронавируса, цены на нефть упали на 30%. Так, цена на нефть марки Brent, являющейся основной для ценообразования многих других сортов нефти, упала с 50 до 30 долларов за баррель, временами достигая и более низкой отметки. Баррель российской нефти Urals достиг 13 долларов за баррель – самого низкого показателя за последние двадцать лет, а баррель нефти американской марки WTI также торговалась с момента начала кризиса на рекордно низких отметках около 20 долларов. Аналитики не исключают и дальнейшего падения цен.

Ценовой обвал на рынках нефти также пошатнул нефтяную отрасль США, в частности сланцевую индустрию. Многие аналитики отмечают, что при цене ниже 40 долларов за баррель часть американских компаний, добывающих нефть фрекингом, может обанкротиться. Так, на прошлой неделе американская компания Whiting Petroleum заявила о банкротстве, став первой крупной компанией по добыче сланцевой нефти, пострадавшей от падения цен на нее.

Под давлением нефтяной индустрии США президент Трамп уже заявил о плане закупить нефть на сумму до 3 млрд долларов на внутреннем рынке и направить ее в стратегические нефтяные резервы страны. Также, президент США пытается оказать давление на Россию и Саудовскую Аравию, чтобы последние вернулись к сделке о сокращении добычи нефти. На прошлой президент Трамп заявил в своем Твиттере, что обсудил снижение добычи нефти с наследным принцем Саудовской Аравии, который в свою очередь «поговорил с президентом России», и что президент США ожидает сокращения добычи нефти сторонами «на 10 млн баррелей [в сутки]. После твита президента США цены на нефть несколько выросли, однако в Кремле заявили, что президент Путин не разговаривал с Мухаммедом бен Салманом.

Саудовская Аравия и Россия должны были обсудить потенциальное соглашение о сокращении производства в понедельник, но встреча была отложена до четверга, 9 апреля. Стороны, в частности, выступили с обоюдными обвинениями в развале сделки ОПЕК+, что понизило уверенность наблюдателей в способности сторон достичь договоренностей. Кремль заявил о готовности переговоров с ОПЕК+ и координации с другими ведущими странами-экспортерами нефти для стабилизации мирового рынка нефти, а глава российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев также сказал в понедельник в интервью CNBC, что Саудовская Аравия и Россия «очень близки» к соглашению о сокращении добычи нефти.

Мнение экспертов расходится по поводу того, сможет ли новая сделка по сокращению добычи нефти быть достигнута между Москвой и Эр-Риядом, которые являются главными сторонами картеля стран-экспортеров ОПЕК+. Однако аналитики согласны в том, что сокращение добычи на 10-15 миллионов баррелей в день является недостаточным для решения проблемы избыточного предложения нефти на мировом рынке, так как дневной спрос упал на 20-30 миллионов баррелей. В то же самое время данное сокращение является слишком значительным для отдельных стран.

По оценке аналитика международной консалтинговой компании Ake International Максимилиана Хесса (Maximilian Hess), последние высказывания Кирилла Дмитриева, которого эксперт характеризует как «ключевую фигуру в российско-саудовских отношениях» сигнализирует о том, что стороны могут достичь соглашения. Однако маловероятно, что Россия и Саудовская Аравия согласятся на снижение добычи в размере 10 миллионов баррелей в день.

«Это 40% их продукции. Этого не произойдет», – считает аналитик, отметив, что, если какое-то соглашение и будет достигнуто, его продолжительность также под вопросом, а доверие к новым соглашениям в целом подорвано.

Министр энергетики России Александр Новак также отмечал, что соглашение об уменьшении добычи нефти может быть временным.

По оценке Максимилиана Хесса, мировой спрос на нефть на сегодняшний день значительно превышает предложение, и добиться его ограничения без фундаментальных изменений в нефтяной индустрии исключительно сложно.

Также остается неясным присоединяться ли сами США к какой-либо сделке по сокращению добычи нефти. В то время, как США хотят видеть соглашение между Россией и Саудовской Аравией, последние хотели бы видеть США частью новой сделки.

«Что помогло бы заключить сделку, так это то, если бы США сыграли свою роль в сокращениях», – говорит эксперт вашингтонского Атлантического совета Рэндольф Белл (Randolph Bell, Atlantic Council), отметив, однако, что на сегодняшний день участие США в сокращении добычи маловероятно. – Есть некоторые сигналы, что, возможно, это может произойти в будущем, но вряд ли США что-либо предложат к этому четвергу».

Эксперт добавляет, что в нефтяной индустрии США и среди американских законодателей имеются существенные разногласия о возможности сокращения добычи в США и участия в соглашениях.

Заявления президента Трампа о введении пошлин в отношении импорта российской и саудовской нефти, как считает Рэндольф Белл, не окажет существенного влияния.

«Наш импорт саудовской нефти в январе составил 500000 баррелей в день, в то время как российской – меньше 40000 баррелей. Так что, эта мера может быть гораздо более действенной в отношении Саудовской Аравии, однако это не саудовцы, кого надо убеждать, – говорит Рэндольф Белл. – Россия является той стороной, у которой должен быть стимул, чтобы сесть за стол переговоров. Саудиты, я думаю, в принципе готовы».

Будет ли заключена сделка в этот четверг, предсказать сложно, отмечает эксперт. Если этого не произойдет, сокращение начнется среди более слабых игроков рынка, в первую очередь со стороны компаний, имеющих более высокие издержки по производству нефти или тех, у кого ограничен доступ к хранилищам нефти.

Агентство Reuters отмечает, что после запланированных на четверг переговоров ОПЕК+, в пятницу может состояться видеоконференция министров энергетики стран «Большой двадцатки» по призыву Саудовской Аравии. О своей возможной готовности сократить производство также сигнализировали и другие страны, такие как Канада и Норвегия, пишет агентство.