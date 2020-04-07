Микробиологи обнаружили управляющие метаболизмом своих жертв вирусы

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07.04.2020, 1:53, Разное

Американские микробиологи открыли большое количество вирусов, которые, наряду с размножением внутри клеток водорослей, управляли их обменом веществ. Данная способность возбудителей инфекции стирает ещё одну грань между живыми существами и этими неживыми «паразитами», отметили исследователи.
По словам соавтора научной работы Фрэнка Эйлуорда, ранее он и его коллеги считали, что между генами живых клеток и вирусов практически нет ничего общего, теперь же можно говорить совсем о другом. «Оказывается, схожесть между ними в разы больше, нежели мы ожидали», – отметил эксперт. Речь идёт о NCLDV – крупных ядерно-цитоплазматических ДНК-содержащих вирусах, или же «гигантах», как их назвали исследователи. Геном таких неклеточных инфекционных агентов настолько сложен, что по своему строению почти не уступает таковому ДНК живых организмов, являющихся их жертвами.

Самой интересной особенностью представителей NCLDV микробиологи теперь считают размытие грани между ними и полноценными живыми существами. В геноме первых имеются, наряду с «инструкциями» по обходу защиты клеток и воспроизведением внутри них себе подобных, также гены, отвечающие за производство разных типов белков, которые напрямую с размножением вируса не связаны. Последнее свойство может быть присуще исключительно живым существам, полагали специалисты ранее, но теперь они изменили своё мнение.

Эйлуорд и его коллеги исследовали генетическое многообразие вирусов-«гигантов», паразитировавших на морских водорослях. Согласно результатам анализа 500 геномов, собранных экспертами у представителей NCLDV, значительной части из них были присущи, вместе с классическим набором нужных для размножения генов, большие ДНК-сегменты, с помощью которых обеспечивалось управление метаболизмом водорослей. Сверх того, в геномах ряда возбудителей инфекции учёными были обнаружены почти целые цепочки генов, способствовавшие расщеплению глюкозы или другим важным этапам обмена веществ. Иными словами, представители NCLDV полностью контролируют своих жертв, а не просто используют их как фабрики для производства новых копий самих себя.

Ранее эксперты рассказали о большом влиянии Солнца на распространение вирусных инфекций.



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