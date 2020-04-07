Представитель ООН призвала запретить рынки по продаже диких животных

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07.04.2020, 1:50, Новости дня

Представитель Организации Объединенных Наций (ООН) по вопросам биоразнообразия Элизабет Марума Мрема призвала запретить рынки по продаже диких животных. Об этом 6 апреля пишет The Guardian.

Марума Мрема считает, что закрытие таких рынков в мире предотвратит развитие новых пандемий, подобных нынешней пандемии коронавируса.

Она напомнила о рынке диких животных в Ухане, который стал возможной отправной точкой для распространения вируса SARS-СoV-2.

Эксперт ООН предостерегла, что запрещать торговлю дикими животными нужно с учетом того, что жители некоторых сельских регионов в мире выживают за счет таких рынков.

По словам Марумы Мремы, непродуманный запрет спровоцирует нелегальную торговлю.

В Китае 3 апреля возобновили работу рынки, где продают летучих мышей и других диких животных.

Ученые полагают, что в цепочке передачи вируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, были задействованы дикие животные. 

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 1,28 млн, из них более 270 тыс. выздоровели, 70 356 умерли.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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