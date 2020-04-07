Во Львове у четырехдневного младенца подозревают коронавирус

07.04.2020, 1:50, Новости дня

Во Львовскую областную детскую больницу “Охматдет” с подозрением на коронавирус госпитализировали младенца, которому четыре дня. Об этом Zaxid.net сообщила директор больницы Александра Бурда.

Она отметила, что у ребенка диагностировали пневмонию и он находится на искусственной вентиляции легких.

Ребенка уже один раз проверили на коронавирус, результат – отрицательный. Сегодня его биоматериал отправили еще на одно исследование, результат которого будет известен завтра, 7 апреля.

Новорожденного в больницу привезли из одного из районов Львовской области. Подозрение возникло потому, что отец ребенка недавно вернулся из-за границы. Родителей также обследуют на коронавирус.

По состоянию на 9.00 6 апреля в Украине зафиксировано 1319 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Летальных случаев – 38, выздоровело 28 пациентов.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 6 апреля, общее количество инфицированных в мире превысило 1,29 млн, из них более 271 тыс. выздоровели, более 70,7 тыс. умерли.