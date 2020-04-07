 

В Британии третий день подряд снижается число умерших от COVID-19

07.04.2020, 1:50, Новости дня

В Великобритании третий день подряд снижается количество умерших от коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные британского министерства здравоохранения.

Так, на утро 6 апреля в Соединенном Королевстве было подтверждено 51 608 случаев заражения коронавирусом, из которых 5373 – с летальным исходом. 

За последние 24 часа, таким образом, скончалось 439 человек. Днем ранее, 5 апреля, умер 621 человек, 4 апреля – 708.

As of 9am 6 April, 252,958 tests have concluded, with 13,069 tests on 5 April (excl. Northern Ireland).

208,837 people have been tested of which 51,608 tested positive.

As of 5pm on 5 April, of those hospitalised in the UK who tested positive for coronavirus 5,373 have died. pic.twitter.com/pHxcJHd3pj

— Department of Health and Social Care (@DHSCgovuk) April 6, 2020

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 6 апреля, общее количество инфицированных в мире превысило 1,29 млн, из них более 271 тыс. выздоровели, более 70,7 тыс. умерли.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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