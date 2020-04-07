Развлекаемся в Сети: новый флешмоб охватил пользователей Facebook

07.04.2020, 1:45, Новости дня

"Только сейчас, дома, из подручных средств" — три главных правила без преувеличения самого популярного карантинного флешмоба. Почти четверть миллиона участников — за неделю, тысячи комментариев — практически у каждой публикации. И всё это исключительно про высокие художественные материи. ИЗО — на изоляции.

Идея челленджа в том, чтобы повторить живописные полотна — с помощью обычных людей и предметов. В ход идёт и припасённая гречка с туалетной бумагой, и домашние животные. Кто-то старается максимально точно изобразить знаменитые картины. Кто-то — наоборот творчески переосмысливает лучшие образцы как классической, так и современной живописи — в соответствии с нынешними реалиями.

Работ настолько много, что некоторые самые популярные сюжеты — уже могут потянуть на отдельный альманах. Так, в сети появились десятки "Аленушек" — на карантинный лад. А еще повышенным вниманием пользуются девушки с горностаями, с жемчужными сережками и, конечно, с персиками. В общем, перед нами однозначно культурный феномен.

Антихандрический флешмоб, название крайне точное. Хандрить, просматривая великие полотна в современном исполнении точно не получится.

Здесь только два варианта или восторгаться, композиции, детальности, точности воспроизведения оживших картин, либо смеяться в голос и до колик в боку. Ведь казалось бы — всего-то цветастый плед, старая банкетка, горшки с цветами и бородатый мужчина, а на самом деле — целая "Аленушка" Васнецова. Или вот, краска для волос и соломенная шляпа — автопортрет Ван Гога, почти не отличим от оригинала.

"К тому моменту мы с мужем 3 недели уже сидели дома, никуда не выходили, работали из дома, там максимум магазин, и, конечно, уже тяжелое такое было психологическое состояние, хотелось какой-то разрядки, выхода. И мы просто для друзей придумали такой челлендж, то есть мы подразумевали, что это будет дружеская такая маленькая история. Тридцатого марта мы сделали группу, сегодня ей собственно неделя", — рассказывает Екатерина Брудная-Челядинова, создатель группы "Изоизоляция" на ресурсе Facebook.

Но челлендж для друзей вырос в самую посещаемую русскоязычную группу Фейсбука. За день количество подписчиков выросло до 16 000, через пять дней до ста, сейчас их уже почти 230. В почете у авторов, как и искусство 20 века, безмолвный "Крик" Мунка изображают коты, домашние тапочки, дети в противогазах и взрослые в туалетной бумаге, так и нетленная классика. Двое детей, одна женщина, один мужчина, красивый балкон — и вот, "Рождение Венеры" Сандро Боттичелли в исполнении нашего коллеги — Сергея Пашкова.

"Абсолютно подручные средства, мы готовились к съемке в течение часа, поставили фотографировать на таймер, потому что фотографа у нас по понятным причинам нет, но был один момент, Афродита появляется из морской волны, выходя из раковины. Мы сначала, грешным делом, думали использовать обычную домашнюю фаянсовую раковину, но поняли, что не в состоянии отвинтить ее от стены", — рассказал Сергей Пашков, шеф ближневосточного бюро ВГТРК.

А потому обошлись обычным обручем для занятий спортом. Изоизоляция это вообще про смекалку. Ну и про творческое видение. Тут и закупленная в промышленных масштабах туалетная бумага пригодилась. Один ребенок, пара рулонов, простыня и перед глазами оживает библейский сюжет Жана Бурдишона — бегства Святого семейства в Египет.

Дети не узнали и заплакали, так описывает свою работу еще одна участница флешмоба. Марк Шагал, "Мужчина за столом". В роли мужчины — та самая мама. Из реквизита пихта и зубная паста. А что случилось с детьми после вот этой работы, автор не уточнила. Но образ чудища ада Иеронима Босха передан невероятно точно.

"Мы находимся на даче, то есть у нас очень мало реквизита, если бы мы были дома в квартире, я бы естественно нашла кучу разных вещей, но на ближайшей, так сказать, помойке, не побоюсь этого слова, нашли вот эти потрясающие лыжи и решили, безусловно, их использовать, потому что это просто огонь! У нас в запасе еще много вариантов для работы! Босх, это собственно говоря, Босх это только начало", — горит энтузиазмом Ирина Незнамова, организатор мероприятий, участница флешмоба #Изоизоляция.

Должные вызывать ужас сюжеты великого мистика Босха, в современной интерпретации вызывают гомерический хохот. Особенно хорошо дались пользователям монстры с триптихов "Искушение святого Антония" и "Страшный суд". И картин с каждым часом всё больше, бесконечный полет фантазии, как он есть. А чем еще заняться на карантине? Ведь если даже у Пушкина — Болдинская осень, не что иное, как карантин в связи с эпидемией холеры. А расцвет голландского золотого века аккурат приходится на вспышку чумы и войны.

"Так уж наверное устроен человек, когда ему трудно, когда ему неуютно, когда ему беспокойно, он обращается к искусству! Это не впервые, во все времена! Так видимо устроен человек, когда нам трудно, мы начинаем задумываться о высоком! Та ситуация, которая сейчас с вирусом, с изоляцией, с карантином, тоже ситуация, мы беспокоимся! Это не может нас оставлять равнодушными, и мы постольку-поскольку не можем нарушать условия карантина — нам остается творить", — считает Сергей Загревский, академик Российской Академии Художеств.

Новый жанр. Быть может, когда-нибудь войдет в программу искусствоведческих факультетов, ну а пока тысячи людей творят ни ради признания, а ради удовольствия и попытки хотя бы на ненадолго, отвлекшись от тяжелой действительности, убежать в волшебный, чудесный и красочный мир искусства.