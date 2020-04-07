Ученые рассказали, как продлить срок использования медицинской маски

07.04.2020, 1:36, Новости дня

Специалисты предложили способ, который продлит срок использования медицинской маски.

Ученые предлагают использовать специальный препарат, в состав которого входят наночастицы серебра. Новый препарат был разработан международной группой специалистов. Уникальный препарат является раствором стабилизированных полимерными молекулами наночастиц серебра.

По словам ученых, наночастицы серебра эффективно защищают от разных типов вирусов. Таким веществом можно обрабатывать и медицинские маски, чтобы продлить срок их использования.