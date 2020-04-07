Экспертами был найден способ, который обнаруживает небольшие раковые клетки
07.04.2020, 1:36, Новости дня
Японские ученые нашли способ использования рентгеновских лучей для диагностики мягких тканей тела.
По словам специалистов, такой способ может помочь эластографии – методу медицинской визуализации, который анализирует жесткость и эластичность мягких тканей.
Более высокое расширение позволяет медикам находить глубокие проблемы с тканями.
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