Экспертами был найден способ, который обнаруживает небольшие раковые клетки

07.04.2020, 1:36, Новости дня

Японские ученые нашли способ использования рентгеновских лучей для диагностики мягких тканей тела.

По словам специалистов, такой способ может помочь эластографии – методу медицинской визуализации, который анализирует жесткость и эластичность мягких тканей.

Более высокое расширение позволяет медикам находить глубокие проблемы с тканями.