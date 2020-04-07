Специалисты рассказали, как развивался мозг австралопитеков

07.04.2020, 1:36, Новости дня

Ученые обнаружили, что мозг у афарских австралопитеков, которые обитали на Земле 3-4 млн лет назад, развивался медленно.

На примере останков шести взрослых особей специалисты решили изучить строение и скорость развития мозга афарских австралопитеков. Обнаружилось, что размеры детского и взрослого мозга у австралопитеков сопоставимы таким же образом, что и у людей. Слишком маленький мозг был у детей австралопитеков, он медленно развивался во время внутриутробного развития и после родов продолжал развиваться в подобном темпе.

Мозг австралопитеков по размеру и строению напоминал мозг обезьяны.