Специалисты рассказали, как развивался мозг австралопитеков

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07.04.2020, 1:36, Новости дня

Ученые обнаружили, что мозг у афарских австралопитеков, которые обитали на Земле 3-4 млн лет назад, развивался медленно.

На примере останков шести взрослых особей специалисты решили изучить строение и скорость развития мозга афарских австралопитеков. Обнаружилось, что размеры детского и взрослого мозга у австралопитеков сопоставимы таким же образом, что и у людей. Слишком маленький мозг был у детей австралопитеков, он медленно развивался во время внутриутробного развития и после родов продолжал развиваться в подобном темпе.

Мозг австралопитеков по размеру и строению напоминал мозг обезьяны.



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