Выборы президента Польши разрешили провести по почте

07.04.2020, 1:16, Новости дня

Нижняя палата польского парламента (Сейм) приняла предложенный правящей в республике партией «Закон и справедливость» (ЗиС) проект поправок в Избирательный кодекс о проведении очередных выборов президента страны дистанционно – посредством почты.

Авторы проекта заявляли, что почтовое голосование – необходимая мера, чтобы обезопасить избирателей в период эпидемии нового коронавируса. Против выступили не только представители оппозиции, но и входящее в коалицию с ЗиС политическое объединение «Порозуменье» («Согласие») вице-премьера Ярослава Говина. Он в свою очередь предложил перенести выборы на два года, изменив Конституцию и продлив полномочия действующего польского лидера Анджея Дуды с нынешних пяти до семи лет. Оппозиция заявила, что не поддержит эту инициативу, передает ТАСС.

Днем в понедельник ЗиС не удалось внести свой проект на рассмотрение Сейма, несмотря на большинство в парламенте – число сторонников и противников этого решения было равным – по 228. К вечеру было организовано новое голосование, завершившееся в пользу ЗиС, с результатом 230 против 227 в 460-местном парламенте. После этого палата сразу же начала работать над инициативой партии власти и утвердила ее спустя три часа.

Наблюдатели отмечают, что поправки в избирательный кодекс ЗиС решила вводить слишком поздно. Даже если сегодня Сейм их утвердит, у Сената (верхняя палата парламента) будет 30 дней на рассмотрение этих нововведений. У партии Качиньского большинства в Сенате нет, поэтому, как ожидается, верхняя палата использует все отведенное законом время. Сейм сможет утвердить отклоненные Сенатом поправки только в начале мая. Таким образом, на подготовку к дистанционному голосованию в стране с 30 млн избирателей останется меньше недели.

В Польше число выявленных случаев заражения коронавирусом достигло 4 413, 107 человек умерли, 162 выздоровели. Для противодействия распространению инфекции власти Польши ввели режим эпидемии, закрыли границы для иностранцев и отправляют всех въезжающих в республику на 14-дневный карантин. В стране закрыты все образовательные, культурные и спортивные учреждения, рестораны, гостиницы, парки и бульвары, торговые центры, за исключением продуктовых магазинов и аптек. Жителям республики запрещено выходить из дома без крайней необходимости и перемещаться в группах более двух человек, за исключением членов одной семьи. Все обязаны соблюдать социальную дистанцию 2 метра.

Первый тур президентских выборов должен пройти в Польше 10 мая. Если никто из кандидатов не наберет более 50% голосов, 24 мая состоится второй тур с участием двух кандидатов, набравших большинство голосов.

Напомним, 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа.

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