 

Коронавирус: последние новости сегодня, 7 апреля 2020 года

07.04.2020, 1:10, Разное

Коронавирус в мире

Заболели – 1210956;   

Умерли – 67594;   

Выздоровели – 254157.    

Тревожные новости приходят о состоянии премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Сообщается, что состояние зараженного коронавирусом политика ухудшилось – его перевели в отделение интенсивной терапии.  

Ранее появились сообщения, что премьер-министр Великобритании госпитализирован и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Однако позже его пресс-секретарь это опроверг.  

В то же время ученые продолжают поиск эффективного способа лечения коронавируса в мире. Медики из США, Италии и других стран объединились, чтобы провести клинические испытания над оксидом азота. Они полагает, что вдыхание этого газа помогает лечить тяжелобольных пациентов.  

Между тем в Китае растет число случаев бессимптомного заражения коронавирусом. За последние несколько дней зафиксировано 78 таких пациентов, почти половина из них – в провинции Хубэй.   

Коронавирус в России

Заболели – 6343;   

Умерли – 47;   

Выздоровели – 406.    

В России из-за коронавируса в подавляющем большинстве регионов действует режим самоизоляции. Между тем премьер-министр Михаил Мишустин раскритиковал некоторых регионов за решения закрыть границы своих субъектов. “Сигналы правительства о недопустимости подобных мер были услышаны”, – сказал глава правительства.  

Кроме того, Россия с 6 апреля возобновила вывоз своих граждан из-за границы в связи с коронавирусом. Компания “Аэрофлот” сообщила о намерении вернуть россиян из Таиланда 7 апреля. Также наши граждане вернутся из Киргизии и Бангладеш.   

Коронавирус в Москве

Заболели – 4430;   

Умерли – 31;   

Выздоровели – 198.    

В Москве власти отвели для борьбу с коронавирусом еще две больницы. Стационар открыли в столичном госпитале для ветеранов войн №3. Также около трех тысяч коек будет оборудовано в клиническом центре медицинского университета имени Сеченова.   

Тем временем число жертв коронавируса в Москве растет. Сообщается о смерти двух пациентов 67 и 72 лет. Помимо пневмонии, они страдали хроническими заболеваниями: сахарный диабет, кардиосклероз, гипертензия.  

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