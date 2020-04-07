Мнение: Режим готовности в Севастополе продлили до 12 апреля

07.04.2020, 1:09, Разное

Режим самоизоляции продлевается до 12 апреля включительно.

С 6 апреля севастопольские школьники переводятся на дистанционное обучение.

Школьникам льготных категорий, которые ранее были обеспечены питанием в учебных учреждениях, выдадут сухпайки (или родители получат компенсацию на карточки). Эта мера поддержки школьников охватит период с 19 марта и до окончания режима повышенной готовности.

В документе также регламентируется обязательство владельцев магазинов делать разметку, напоминающую посетителям о необходимости соблюдать безопасную дистанцию, а коммунальщики должны усилить дезинфекцию общественных пространств.

Все социальные выплаты и обязательства государством предоставляются , однако приём граждан в отделениях соцзащиты временно приостановлен.

На время действия режима повышенной готовности запрещено применение мер ответственности за несвоевременное исполнение гражданами обязательств по оплате за коммунальные услуги и услуги связи коммунальным служб. Принудительное взыскание задолженности в указанный период не будет происходить.



















https://sev.gov.ru/info/news/102432/ – цинк

https://sev.gov.ru/docs/257/102431/ – текст указа