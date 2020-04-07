 

Мишустин обязал организаторов вернуть деньги за билеты на отмененные концерты

07.04.2020, 1:06, Разное

Организаторы концертов, спектаклей и шоу должны будут вернуть зрителям деньги за купленные билеты или предложить альтернативу, если мероприятие отменили из-за ограничений, введенных для профилактики распространения коронавируса. Соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликовано на сайте правительства.

«Из-за коронавируса пришлось отменить культурные мероприятия, которые граждане планировали посетить, успели купить билеты. В этом случае организатор мероприятия должен предложить какую-то альтернативу. Например, пригласить на другое мероприятие после того, как страна снова начнет жить в нормальном ритме, либо вернуть средства, если человека не устроит этот вариант», — заявил сегодня глава кабмина на оперативном совещании с вице-премьерами.

Согласно документу, вернуть деньги за отмененное шоу или спектакль зрителю должны в течение 30 дней, если он покупал их онлайн. В случае, если билеты ему продали в кассе, он имеет получить возврат в день обращения, но только после окончания действия режима повышенной готовности.

В середине марта на фоне распространения в стране пандемии коронавируса столичные власти ввели запрет на проведение массовых мероприятий численностью более 50 человек. Такие же меры были введены и в других регионах.

После этого представители отрасли обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой предусмотреть для них меры поддержки в период кризиса: их доходы упали, а обязательства перед поставщиками и арендодателями остались. На встрече главы государства с предпринимателями Путина попросили разрешить возвращать средства в течение года после отмены мероприятия и только в том случае, если заменить шоу не удастся. «Нужно посмотреть повнимательнее», — пояснил в ответ российский лидер.

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Источник: Новая газета



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