Три четверти американских больниц уже лечат пациентов с COVID-19

07.04.2020, 0:55, Новости дня

Три четверти американских больниц уже лечат пациентов с подтвержденными случаями COVID-19, свидетельствует федеральный отчет, прогнозирующий, что больницы окажутся перегружены по мере приближения к пику эпидемии.

Согласно опубликованному в понедельник докладу генерального инспектора Министерства здравоохранения и соцобеспечения, медицинские учреждения столкнулись с одинаковыми проблемами, такими как нехватка тестов для анализов, долгий процесс ожидания результатов, нехватка защитной экипировки и аппаратов искусственного дыхания, а также переутомление сотрудников.

«Это некий эффект домино, – отмечает помощник генерального инспектора Энн Максвелл. – Вместе эти проблемы усугубляют ситуацию».

Доклад основан на телефонном опросе 323 больниц по всей стране, проводившемся в период с 23 по 27 марта. А поскольку число новых случаев растет сотнями каждый день, ситуация во многих из 6 000 американских больниц становится все тяжелее. Остальные в спешке готовятся к наплыву пациентов.

«Как сообщают больницы, наиболее серьезные проблемы связаны с проведением тестов на коронавирус и лечением пациентов с подтвержденным диагнозом или подозрением на COVID-19, а также с обеспечением безопасности персонала», – говорится в докладе.

«Вероятно, с этим придется столкнуться каждой больнице в Америке», – отмечает Максвелл.

У большинства пациентов с коронавирусом болезнь протекает в легкой или умеренной форме. Но у некоторых, в особенности у пожилых пациентов или людей с сопутствующими заболеваниями, возникают респираторные симптомы, представляющие угрозу для жизни. Согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, в США зафиксировано больше подтвержденных случаев заражения, чем в любой другой стране мира. Ожидается, что пик эпидемии будет достигнут позднее в этом месяце.

По словам Максвелл, ключевой вывод доклада состоит в том, что разные проблемы, обычно решаемые по отдельности, усугубляют друг друга и охватывают всю систему.

К примеру, из-за нехватки тестов и медленных результатов больницам приходится дольше держать пациентов с неподтвержденным диагнозом.

Это отнимает как больничные койки, так и защитную экипировку, поскольку медперсонал должен исходить из предположения, что у пациентов с соответствующими симптомами может быть коронавирус.

Повышенная нагрузка усиливает стресс у сотрудников, которые также беспокоятся, что не смогут должным образом защитить себя от заражения.

«Медработники ощущают себя на войне, – отметил в беседе с авторами доклада администратор одной из нью-йоркских больниц. – Они видят, как умирают люди 30, 40, 50 лет… Это большая эмоциональная нагрузка».

Переработки и активное потребление медицинских принадлежностей повышают расходы, в то время как многие больницы получают меньше доходов из-за отмены плановых операций. Недавно принятый пакет антикризисных мер предусматривает выделение финансовой помощи больницам.

«Это проблема национального масштаба – не только для эпицентров эпидемии, но и для всей страны», – подчеркивает Максвелл. Больницы в сельской местности особенно уязвимы в силу ограниченного количества коек и сотрудников.

Из 323 больниц, принявших участие в опросе, 117 сообщили, что лечат одного и более пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, а 130 – одного или более пациентов с подозрением на это заболевание. Пациентов с неподтвержденным диагнозом лечат так же, поскольку результаты анализов бывают неточными. Лишь 32 больницы сообщили, что у них нет пациентов с подтвержденным или неподтвержденным коронавирусом. Еще 44 больницы не предоставили такой информации.

«Больницы ожидают перегрузки из-за наплыва пациентов с COVID-19, которым для эффективного лечения нужны специальные койки и изолированные помещения», – отмечается в докладе.

Глава Федерации американских больниц Чип Кан отмечает, что, помимо перечисленных в докладе проблем, медучреждения сталкиваются с тем, что на восстановление пациентов с коронавирусом уходит много времени.

«Мы замечаем, что время их пребывания в больнице значительно дольше, чем в случае со сравнимыми заболеваниями, такими как пневмония и грипп, и им нужно много лекарств», – говорит он.

Ситуация в некоторых странах Европы позволяет составить представление о том, чего пытаются избежать американские больницы. Как сообщило на прошлой неделе агентство АР, некоторые страны строят импровизированные полевые госпитали и вывозят пациентов из перегруженных городов высокоскоростными поездами и военными самолетами. В Испании врачам приходится принимать решения, кому оказать помощь. В США развернуты два плавучих госпиталя и строятся походные лазареты.

Один из самых сложных вопросов – как решать, кому в первую очередь достанутся аппараты искусственного дыхания. Больницы во многих регионах, от Луизианы до Нью-Йорка и Мичигана, уже сталкиваются с ожидаемой нехваткой этих аппаратов.

«Правительство должно издать этические рекомендации на случай нехватки медицинских ресурсов и принятия решений о том, кого из пациентов лечить, – отмечает представитель больницы из округа Броуард. – Будут ли врачи нести ответственность за свои решения, если это случится?»

Многие больницы находят импровизированные решения. Некоторые начали закупать защитные маски в маникюрных салонах, другие готовят антисептики, смешивая гель для УЗИ со спиртом.

Такие инициативы тоже вызывают беспокойство.

«Проверенные стандарты защитной экипировки нарушаются, – отмечает администратор больницы из западного Техаса. – Это нам еще аукнется».