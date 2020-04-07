Борис Джонсон переведен в реанимацию

07.04.2020, 0:55, Новости дня

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон был переведен в отделение интенсивной терапии из-за ухудшения здоровья. Об этом говорится в заявлении Даунинг-стрит.

Британские политики высказали поддержку Борису Джонсону и пожелали ему быстрейшего выздоровления.

«Очень печальные новости. Все мысли страны находятся с премьер-министром и его семьей в это невероятно трудное время», – заявил лидер главной оппозиционной лейбористской партии Кейр Стармер.

Линдси Хойл, спикер Палаты общин британского парламента отметил, что «сегодня вечером я думаю о Борисе Джонсоне и (его невесте) Кэрри Симондс. Я знаю, что он получит наилучший уход и станет еще сильнее».

«Молюсь за скорейшее выздоровление премьер-министра сегодня вечером. Больница «Гайс энд Сент-Томас» имеет одних из лучших медицинских работников в мире, и он не может находиться в более безопасных руках», – написал мэр Лондона Садик Хан в Твиттере.

В Великобритании нет официальных правил преемственности власти, если премьер-министр становится недееспособным, но 55-летний Джонсон попросил министра иностранных дел Доминика Рааба заменить его.

46-летний Рааб, является сыном еврейского беженца, родившегося в Чехии, который бежал от нацистов в 1938 году. Рааб вырос в южноанглийском регионе Бакингемшир и изучал право в Оксфордском университете, после чего стал юристом. Он также стал профессиональным переговорщиком (в частности, помогал делегации Палестинской автономии на мирных переговорах в Осло и защищал Тони Блэра от попыток Слободана Милошевича подать против него иск).

Доминик Рааб был назначен министром иностранных дел в первом кабинете Джонсона после того, как премьер-министр вступил в должность в июле 2019 года.

На пресс-конференции в понедельник Рааб сказал, что последний раз разговаривал с премьер-министром в субботу.

Джонсон был госпитализирован в воскресенье вечером и сдал анализы после того, как у него были обнаружены симптомы коронавируса, включая высокую температуру, в течение более 10 дней.

На Даунинг-стрит заявили, что у премьер-министра хорошее настроение и он по-прежнему находится в сознании, хотя он был переведен в отделение интенсивной терапии.

«В течение этого дня состояние премьер-министра ухудшилось, и по совету его медицинской бригады он был переведен в отделение интенсивной терапии в больнице», – сказал представитель его офиса.

«Премьер-министр попросил министра иностранных дел Доминика Рааба, который является первым министром, назначить его заместителем в случае необходимости», – говорится в заявлении Даунинг-стрит. «Премьер-министр остается в сознании в это время».

Офис премьер-министра добавил, что, Джонсон был переведен в отделение интенсивной терапии как «предосторожность, если ему потребуется вентиляция легких, чтобы помочь ему выздороветь».

Анализы 55-летнего Бориса Джонсона дали положительный результат на новый коронавирус 26 марта.

27 марта Джонсон стал первым лидером крупной державы, объявившим, что у него есть COVID-19.

У беременной 32-летней невесты Джонсона, Кэрри Симондс, также были симптомы, но в субботу она сказала, что чувствует себя лучше.