 

ASUS использует жидкий металл в качестве термоинтерфейса

07.04.2020, 0:53, Разное

Разработчики из ASUS планируют использовать новый термоинтерфейс уже в новых ноутбуках ROG 2020 года. Его основой является жидкий металл, обеспечивающий улучшенное отведение тепла, а это позволяет повысить эффективность работы процессора и видеокарты сильнее, чем прежде.
За создание данного термоинтерфейса отвечает Thermal Grizzly. Данное нововведение стоит ожидать в устройствах, которые выйдут на рынок уже в нынешнем квартале. В ASUS считают, что жидкий металл неплохо показывает себя как элемент охладительной системы: в среднем температура нагрева снизится на 15 градусов. Дело в том, что жидкий металл имеет хорошую теплопроводность, поэтому тепло от крышки чипа к радиатору передается практически без потерь.

Более того, процедура нанесения термоинтерфейса на процессор теперь автоматизирована. При этом, технология особенно эффективна при работе с чипами от Intel, что особенно важно. Как известно, новые ноутбуки ROG оснащены процессорами от данного производителя.



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