 

Трамп подписал указ о добыче ресурсов на Луне

07.04.2020, 0:48, Новости дня

Президент США Дональд Трамп в понедельник подписал исполнительный указ о коммерческом освоении ресурсов на Луне и других небесных телах, предписывающий американской администрации противиться любым попыткам рассматривать космическое пространство в качестве всеобщего достояния человечества.

«У американцев должно быть право вести коммерческое исследование, добычу и использование ресурсов в космическом пространстве в соответствии с применимым законодательством. Космическое пространство является с юридической и физической точки зрения уникальным пространством для деятельности человека, и Соединенные Штаты не рассматривают его в качестве всеобщего достояния. Таким образом, политика Соединенных Штатов должна заключаться в том, чтобы стимулировать международную поддержку добыче и использованию ресурсов в космосе со стороны государственных и частных действующих лиц», – приводит текст указа ТАСС.

В документе, в частности, подчеркивается, что США не признают Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах, принятое резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в декабре 1979 года. «В связи с этим госсекретарю следует противодействовать любым попыткам со стороны любого другого государства или международной организации рассматривать Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах в качестве отражающего или каким-либо иным образом выражающего обычное международное право», – говорится в указе Трампа.

Напомним, 17 марта РФ запланировала первый пуск на Луну после 45-летней паузы.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о планах РФ и Китая создать на Луне общую базу, первые экипажи к которой планируется отправить уже в 2031 году.



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